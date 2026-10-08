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В Польше завершили расследование вторжения дронов рф - у некоторых из них были польские SIM-карты

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Польская прокуратура не установила виновных во вторжении дронов рф и закрыла дело. Армия действовала в соответствии с процедурами, у некоторых дронов были польские SIM-карты.

В Польше завершили расследование вторжения дронов рф - у некоторых из них были польские SIM-карты

Польская прокуратура завершила многомесячное расследование после вторжения российских дронов в воздушное пространство страны, однако установить ответственных за атаку не удалось. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Военная прокуратура в течение многих месяцев проводила расследование, пытаясь установить, кто лично несет ответственность за атаку. К сожалению, как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине прокурор Марцин Козак, расследование было прекращено в связи с неустановлением виновного.

Расследование было прекращено, поскольку не удалось установить виновного в преступлении, которое заключалось в нарушении польского воздушного пространства и тем самым создании угрозы для общей безопасности

- сказал прокурор Козак.

В ходе расследования также изучалась реакция польской армии на атаку беспилотников. Прокуратура однозначно установила, что военные отреагировали надлежащим образом и в соответствии с действующими процедурами. Военнослужащие имели право применить боевые средства и сбить вражеские объекты. В этой части расследование также было прекращено — никаких нарушений не выявлено.

Одним из наиболее неожиданных выводов следствия стало наличие польских SIM-карт в части сбитых беспилотников. Следователи не разглашают, были ли это украденные карты или приобретенные незаконным путем — эта версия остается тайной.

Напомним

10 сентября 2025 года десятки беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Как сообщало Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша, некоторые беспилотники были сбиты.

Польша усилит войска и развернет Patriot у границы с Украиной06.10.26, 00:48 • 11114 просмотров

Ольга Розгон

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