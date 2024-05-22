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У Польщі арештували чоловіка, який підклав мінометний снаряд на залізничну колію

У Польщі арештували чоловіка, який підклав мінометний снаряд на залізничну колію

Київ • УНН

 • 22796 перегляди

У Польщі був заарештований 63-річний чоловік за умисну установку радянського мінометного снаряда на залізничні колії в місті Чехов-Дзедзіце.

Поліція затримала 63-річного чоловіка, який заклав мінометну міну на залізничній колії у місті Чеховіце-Дзєдзіце, в південній Польщі. Про це пише rmf24, передає УНН.

Деталі

У Польщі, компанія залізничних ліній під час огляду залізничної інфраструктури виявила небезпечний об’єкт, який згодом класифікували як радянську мінометну міну. Відомство підтвердило, що предмет очевидно був розміщений на залізничному полотні навмисно, працівник залізниці негайно повідомив відповідні служби. Нерозірвана бомба була перевезена піротехніками в безпечне місце, призначене для знешкодження таких знахідок.

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Водночас офіцери відділку поліції та фахівці з групи координації протидії терористичним актам Сілезької поліції почали пошуки особи, яка поставила кулю на сліди. Вони встановили, що це зробив 63-річний чоловік. Згодом підозрюваного затримали. Йому вже висунули звинувачення у створенні безпосередньої небезпеки катастрофи в наземному русі.

Нагадаємо

Чоловік на Херсонщині скинув снаряд з горища будинку: через вибух постраждали двоє.

Польща планує затопити окремі ділянки кордону з РФ та Білоруссю.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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