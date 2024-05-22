У Польщі арештували чоловіка, який підклав мінометний снаряд на залізничну колію

Поліція затримала 63-річного чоловіка, який заклав мінометну міну на залізничній колії у місті Чеховіце-Дзєдзіце, в південній Польщі. Про це пише rmf24, передає УНН.

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У Польщі, компанія залізничних ліній під час огляду залізничної інфраструктури виявила небезпечний об’єкт, який згодом класифікували як радянську мінометну міну. Відомство підтвердило, що предмет очевидно був розміщений на залізничному полотні навмисно, працівник залізниці негайно повідомив відповідні служби. Нерозірвана бомба була перевезена піротехніками в безпечне місце, призначене для знешкодження таких знахідок.

Водночас офіцери відділку поліції та фахівці з групи координації протидії терористичним актам Сілезької поліції почали пошуки особи, яка поставила кулю на сліди. Вони встановили, що це зробив 63-річний чоловік. Згодом підозрюваного затримали. Йому вже висунули звинувачення у створенні безпосередньої небезпеки катастрофи в наземному русі.

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