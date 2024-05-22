В Польше арестовали мужчину, который подложил минометный снаряд на железнодорожный путь

Полиция задержала 63-летнего мужчину, заложившего минометную мину на железнодорожном пути в городе Чеховице-Дзедзице, в Южной Польше. Об этом пишет rmf24, передает УНН.

Детали

В Польше компания железнодорожных линий, во время осмотра железнодорожной инфраструктуры выявила опасеный объект, который впоследствии классифицировали как советскую минометную мину. Ведомство подтвердило, что предмет был явно размещен на железнодорожном полотне намеренно, работник железной дороги немедленно сообщил соответствующие службы. Неразорвавшаяся бомба была перевезена пиротехниками в безопасное место, предназначенное для обезвреживания таких находок.

В то же время офицеры отделения полиции и специалисты из группы координации противодействия террористическим актам Силезской полиции начали поиски лица, которое поставило пулю на следы. Они установили, что это сделал 63-летний мужчина. Впоследствии подозреваемого задержали. Ему уже предъявили обвинение в создании непосредственной опасности катастрофы в наземном движении.

Напомним

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