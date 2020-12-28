У Польщі вже отримали 30 заяв на роботу від українських та білоруських лікарів, а очікують тисячі

“Наша інформація показує, що десятки лікарень розпочали набір медичного персоналу зі Сходу. За підрахунками, до Польщі прибудуть сотні чи тисячі медичних працівників. Це є наслідком прийнятих наприкінці листопада нових нормативних актів, які полегшують іноземцям з-поза меж ЄС початок роботи у секторі охорони здоров’я. До внесення змін до регламенту щороку працевлаштовувалося близько 40 медичних працівників з-поза меж Союзу. За інформацією DGP, між 30 листопада та 22 грудня до Міністерства охорони здоров’я надійшло 30 заяв - переважно лікарів з білоруським та українським громадянством, на отримання згоди на роботу в Польщі”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що агенції з працевлаштування підтверджують, що спостерігається бум серед лікарів. Так компанія Optimus Work вже має портфоліо понад 200 лікарів, в основному з України і Білорусії, але є і з Таджикистану.

“Вони охоче приїжджають, навіть якщо потрібно негайно. Основним аргументом є заробіток: заробітна плата, яку вони отримують в їхній країні, перетворюється з 1 на 2,5 тисячі злотих, а вартість життя не суттєво нижча… Деякі установи також пропонують квартири або мовні курси або відшкодування витрат на переїзд”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що в першу чергу лікарні шукають пульмонологів, кардіологів, анестезіологів та терапевтів. Окрім того, шукають анестезіологів, стоматологів, психіатрів, сімейних лікарів та офтальмологів - їх потребують також клініки первинної ланки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголошував на тому, що якщо змусити лікарів й надалі працювати за безцінь - вони покинуть країну.

Він пояснював, чим загрожує Україні скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська також закликала нардепів переглянути Держбюджет-2021 і не залишати лікарів із зарплатнею, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю.

При цьому, 15 грудня, народні депутати ухвалили в другому читанні й в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік. У ньому на медицину виділяється майже 160 мільярдів гривень, замість 296 на яких наголошував МОЗ.

Додамо, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі "не є правдою".