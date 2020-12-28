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В Польше уже получили 30 заявлений на работу от украинских и белорусских врачей, а ожидают тысячи

Киев • УНН

 • 15220 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Министерство здравоохранения Польши в период с 30 ноября по 22 декабря поступило 30 заявлений о получении согласия на работу от врачей, преимущественно с белорусским и украинским гражданством. Всего ожидают сотни или тысячи медработников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

В Польше уже получили 30 заявлений на работу от украинских и белорусских врачей, а ожидают тысячи

"Наша информация показывает, что десятки больниц начали набор медицинского персонала с Востока. По подсчетам, в Польшу прибудут сотни или тысячи медицинских работников. Это является следствием принятых в конце ноября новых нормативных актов, облегчающих иностранцам из-за пределов ЕС начало работы в секторе здравоохранения. До внесения изменений в регламент ежегодно на работу устраевались около 40 медицинских работников из-за пределов Союза. По информации DGP, между 30 ноября и 22 декабря в Министерство здравоохранения поступило 30 заявлений - в основном врачей с белорусским и украинским гражданством, на получение согласия на работу в Польше", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что агентства по трудоустройству подтверждают, что наблюдается бум среди врачей. Так компания Optimus Work уже имеет портфолио более 200 врачей, в основном из Украины и Белоруссии, но есть и из Таджикистана.

"Они охотно приезжают, даже если нужно немедленно. Основным аргументом является заработок: заработная плата, которую они получают в их стране, превращается с 1 в 2,5 тыс. злотых, а стоимость жизни не существенно ниже ... Некоторые учреждения также предлагают квартиры или языковые курсы или возмещение расходов на переезд", - указано в сообщении.

Сообщается, что в первую очередь больницы ищут пульмонологов, кардиологов, анестезиологов и терапевтов. Кроме того, ищут анестезиологов, стоматологов, психиатров, семейных врачей и офтальмологов - в них нуждаются также клиники первичного звена.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что если заставить врачей и в дальнейшем работать за бесценок - они покинут страну.

Он объяснял, чем грозит Украине отмена нострификации дипломов медиков в Польше.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская также призвала нардепов пересмотреть Госбюджет-2021 и не оставлять врачей с зарплатой, которую можно сравнить с выплатами по безработице.

При этом, 15 декабря, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. В нем на медицину выделяется почти 160  млрд гривен, вместо 296 на которых акцентрировал Минздрав.

Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отмена нострификации дипломов медиков в Польше "не является правдой".

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