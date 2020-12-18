Шмигаль заявив, що скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі "не є правдою"

“Я розмовляв з польським прем’єр-міністром вчора. Ось ця інформація, про те, що не треба підтверджувати диплом, просто сів і приїхав і працюєш — це не правда, не все так просто, не сильно хтось когось десь чекає. Це перше. Друге, чому сумніваємося в патріотизмі і відданості наших лікарів Україні? У відданості і патріотизмі військових не сумніваємося, а лікарів ставимо під сумнів. Напевно буде якась кількість лікарів, які знайдуть в собі сили і виїдуть за кордон, або знайдуть якісь переваги там, але я впевнений — якщо ми рухаємося і даємо лікарям бачення, що медична система змінюється, буде змінюватись повага до медиків, буде змінюватись відношення до медицини, а воно змінюється вже, і ми це розуміємо і бачимо, воно змінилось у суспільстві, вже є вимога суспільства поважати лікарів, в тому числі — через підвищення оплати праці”, — сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що треба бути впевненими у наших медиках.

“Звичайно, є молоді спеціалісти, які мріють виїхати, і ця їхня мрія — вона може від коронавірусу і не залежить. Тобто, вони так будують свою стратегію на життя і це відкритий світ. Це відкрита конкуренція. Але безсумнівно — ми маємо створити тут умови, щоби більшість лікарів навіть не мали думки про виїзд на заробітки за кордон, або в принципі виїзд за кордон через те, що не дозаробляють тут”, — додав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що якщо Польща відмінить нострифікацію дипломів медиків, тобто, підтвердження дипломів, то певна кількість українських лікарів буде їхати за кордон.

Також нагадаємо, у МОЗ хочуть на законодавчому рівні закріпити мінімальну зарплату для медиків.