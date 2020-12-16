У МОЗ хочуть на законодавчому рівні закріпити мінімальну зарплату для медиків

“На минулому тижні я своїм колегам по уряду, відповідним, заслав на підпис відповідний законопроект, який підготовлений МОЗ, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі. Яка буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Ця практика існує в нашій країні, і це абсолютно нормально. Наприклад, в законі про прокуратуру чітко визначено, яка мінімальна заробітна плата повинна бути у працівників прокуратури. І вона прив’язана до прожиткового мінімуму. Тобто, є прожитковий мінімум у державі, і там, наприклад, 10 прожиткових мінімумів повинна складати мінімальна заробітна плата лікаря. І таке інше. Для середнього медичного персоналу, або для молодшого”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що сплачувати менше цієї заробітної плати буде неможливо.

“Ми вважаємо, що такий законопроект повинен стати законом і в нас повинні бути встановлені мінімальні заробітні плати, які сплачуються нашим медичним працівникам”, - додав міністр.

Нагадаємо, за словами Степанова, заробітна плата лікарів має бути на рівні 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн.

Також нагадаємо, що народні депутати ухвалили Державний бюджет України на 2021 рік.

Степанов зазначав, що якщо бюджет буде затверджений без необхідного фінансування медицини - Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків.