У МОЗ хочуть на законодавчому рівні закріпити мінімальну зарплату для медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов надіслав на підпис урядовцям законопроект, який встановлює мінімальну заробітну плату для медпрацівників і закріплює її в законі. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“На минулому тижні я своїм колегам по уряду, відповідним, заслав на підпис відповідний законопроект, який підготовлений МОЗ, який встановлює мінімальну заробітну плату і закріплює її в законі. Яка буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Ця практика існує в нашій країні, і це абсолютно нормально. Наприклад, в законі про прокуратуру чітко визначено, яка мінімальна заробітна плата повинна бути у працівників прокуратури. І вона прив’язана до прожиткового мінімуму. Тобто, є прожитковий мінімум у державі, і там, наприклад, 10 прожиткових мінімумів повинна складати мінімальна заробітна плата лікаря. І таке інше. Для середнього медичного персоналу, або для молодшого”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що сплачувати менше цієї заробітної плати буде неможливо.
“Ми вважаємо, що такий законопроект повинен стати законом і в нас повинні бути встановлені мінімальні заробітні плати, які сплачуються нашим медичним працівникам”, - додав міністр.
Нагадаємо, за словами Степанова, заробітна плата лікарів має бути на рівні 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн.
Також нагадаємо, що народні депутати ухвалили Державний бюджет України на 2021 рік.
Степанов зазначав, що якщо бюджет буде затверджений без необхідного фінансування медицини - Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків.