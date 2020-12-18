Шмыгаль заявил, что отмена нострификации дипломов медиков в Польше "не является правдой"

“Я разговаривал с польским премьер-министром вчера. Вот эта информация, о том, что не надо подтверждать диплом, просто сел и приехал и работаешь — это не правда, не все так просто, не сильно кого-то где-то ждут. Это первое. Второе, почему сомневаемся в патриотизме и преданности наших врачей Украины? В преданности и патриотизме военных не сомневаемся, а врачей ставим под сомнение. Наверняка будет какое-то количество врачей, которые найдут в себе силы и уедут за границу, или найдут какие-то преимущества там, но я уверен — если мы движемся и даем врачам видение, что медицинская система меняется, будет меняться уважение к медикам, будет меняться отношение к медицине, а оно меняется уже, и мы это понимаем и видим, оно изменилось в обществе, уже есть требование общества уважать врачей, в том числе — через повышение оплаты труда”, — сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что надо быть уверенными в наших медиках.

“Конечно, есть молодые специалисты, которые мечтают уехать, и это их мечта — она может от коронавируса и не зависит. То есть, они так строят свою стратегию на жизнь и это открытый мир. Это открытая конкуренция. Но несомненно — мы должны создать здесь условия, чтобы большинство врачей даже не имели мнения о выезде на заработки за границу, или в принципе выезд за границу из-за того, что не дозарабатывают здесь”, — добавил премьер-министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что если Польша отменит нострификации дипломов медиков, то есть, подтверждение дипломов, то определенное количество украинских врачей будет ехать за границу.

Также напомним, в Минздраве хотят на законодательном уровне закрепить минимальную зарплату для медиков.