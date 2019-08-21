У Польщі ресторан розмістив вакансію з умовою "нуль українців"

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Польщі Центр відстеження расистського та ксенофобського поведінки готує звернення до прокуратури через оголошення про пошук співробітників, який розмістив в інтернеті один з гдиньских ресторанів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.