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У Польщі розраховують, що візит Зеленського буде добрим сигналом

У Польщі розраховують, що візит Зеленського буде добрим сигналом

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Візит президента України до Варшави має запустити процес прийняття рішень для розвитку польсько-українських відносин. Таке сподівання висловив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

“Ми розраховуємо, що запланований наприкінці серпня візит президента України Володимира Зеленського до Польщі буде добрим сигналом для розвитку відносин між двома країнами”, — заявив посол.

“Ми хочемо якомога ліпше підготувати цей візит, ряд тем є на столі вже тривалий час і я також їх складав, і не виключаю, що деякі добрі рішення вдасться прийняти до візиту, або під час візиту. Це залежить від української сторони. Ми готові до підтримки і до розмови”, — сказав він журналістам у Києві.

Дипломат прокоментував також слова політичного радника Зеленського Микити Потураєва, який наприкінці липня заявив, що команда українського президента готує перед візитом до Польщі “сильні ініціативи” для поліпшення відносин між Києвом та Варшавою у питанні історичних взаємин.

“У польсько-українських взаєминах є так багато тем, що мені не здається, аби один візит міг зробити прогрес. Я більше розраховую, що він запустить певний процес прийняття рішень, що іноді потребує сильного сигналу згори. Я розраховую, що цей візит буде таким сигналом”, — підкреслив польський посол.

“Ми теж розуміємо, що цей візит буде проходити до формування українського уряду, у зв’язку з цим ще не буде можливості сісти до більш детальної розмови, а я впевнений, що друга половина року, майбутній рік — теж багатий на ювілеї — це добра можливість для втілення у життя того, що президенти хочуть вирішити у Варшаві 31 серпня”, — заявив Ціхоцький.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський на запрошення польської сторони у вересні здійснить візит до польської столиці Варшави.

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