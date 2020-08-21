У Польщі призначили нових очільників МЗС та МОЗ

“Глава польського уряду Матеуш Моравецкій оголосив імена нових міністрів закордонних справ і охорони здоров’я, які замінять міністрів, що раніше пішли у відставку — Яцека Чапутовіча і Лукаша Шумовського. Так, МЗС Польщі очолить глава комісії Сейму із закордонних справ, колишній Лодзинский воєвода Збігнєв Рау, а МОЗ — нинішній глава Національного фонду охорони здоров’я Адам Недзельський”, — йдеться в повідомленні.

В ході прес-конференції в Канцелярії прем’єра Матеуш Моравецкій зазначив, що, перш ніж призначити наступника Яцека Чапутовіча, він консультувався з президентом Анджеєм Дудою.

Як повідомляв УНН, міністр клімату Польщі Міхал Куртика отримав позитивний тест на коронавірус.