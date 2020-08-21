У Польщі призначили нових очільників МЗС та МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Польщі призначили нових міністрів закордонних справ та охорони здоров’я. Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецкій, пише “Польське радіо”, передає УНН.
“Глава польського уряду Матеуш Моравецкій оголосив імена нових міністрів закордонних справ і охорони здоров’я, які замінять міністрів, що раніше пішли у відставку — Яцека Чапутовіча і Лукаша Шумовського. Так, МЗС Польщі очолить глава комісії Сейму із закордонних справ, колишній Лодзинский воєвода Збігнєв Рау, а МОЗ — нинішній глава Національного фонду охорони здоров’я Адам Недзельський”, — йдеться в повідомленні.
В ході прес-конференції в Канцелярії прем’єра Матеуш Моравецкій зазначив, що, перш ніж призначити наступника Яцека Чапутовіча, він консультувався з президентом Анджеєм Дудою.
Як повідомляв УНН, міністр клімату Польщі Міхал Куртика отримав позитивний тест на коронавірус.