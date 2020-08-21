В Польше назначили новых руководителей МИД и Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Польше назначили новых министров иностранных дел и здравоохранения. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет "Польское радио", передает УНН.
“Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил имена новых министров иностранных дел и здравоохранения, которые заменят ранее ушедших в отставку Яцека Чапутовича и Лукаша Шумовского. Так, МИД Польши возглавит глава комиссии Сейма по иностранным делам, бывший Лодзинский воевода Збигнев Рау, а Минздрав — нынешний глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский”, — говорится в сообщении.
В ходе пресс-конференции в Канцелярии премьера Матеуш Моравецкий отметил, что, прежде чем назначить преемника Яцека Чапутовича, он консультировался с президентом Анджеем Дудой.
Как сообщал УНН, министр климата Польши Михал Куртика получил положительный результат на тест на коронавирус.