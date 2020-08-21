В Польше назначили новых руководителей МИД и Минздрава

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86749 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102517 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127672 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107839 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128005 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104071 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Польше назначили новых руководителей МИД и Минздрава

В Польше назначили новых руководителей МИД и Минздрава

Киев  •  УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Польше назначили новых министров иностранных дел и здравоохранения. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, пишет "Польское радио", передает УНН.

“Глава польского правительства Матеуш Моравецкий объявил имена новых министров иностранных дел и здравоохранения, которые заменят ранее ушедших в отставку Яцека Чапутовича и Лукаша Шумовского. Так, МИД Польши возглавит глава комиссии Сейма по иностранным делам, бывший Лодзинский воевода Збигнев Рау, а Минздрав — нынешний глава Национального фонда здравоохранения Адам Недзельский”, — говорится в сообщении.

В ходе пресс-конференции в Канцелярии премьера Матеуш Моравецкий отметил, что, прежде чем назначить преемника Яцека Чапутовича, он консультировался с президентом Анджеем Дудой.

Как сообщал УНН, министр климата Польши Михал Куртика получил положительный результат на тест на коронавирус.

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