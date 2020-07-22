У поліції повідомили про посилення заходів безпеки після захоплення заручників у Луцьку

На питання про посилення заходів в деяких областях Клименко уточнив, що мова йде про дев’ять областей західної України.

"Тому що вчора проводилась спеціальна операція Служби безпеки України і Національної поліції України. Ми розуміли, що у нашого терориста можуть бути спільники, тому ми перекрили всі в’їзди та виїзди з міст...після того, що відбулось вчора в Луцьку і поки розслідування ще триває, за рішенням Міністра внутрішніх справ підрозділи Національної поліції та Національної гвардії організували спільні групи, якими ми підсилили області. Більш того, ми з сусідніх областей сили привезли до обласних центрів, деяких районних центрів, і цими патрулями ми хочемо показати людям, що безпека – на першому місці", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Ввечері, близько 22:00 правоохоронцям нарешті вдалось звільнити всіх заручників. Вони виявились живі та неушкоджені.

В свою чергу в результаті спецоперації Максима Кривоша було затримано поліцією.