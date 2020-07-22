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У поліції повідомили про посилення заходів безпеки після захоплення заручників у Луцьку

У поліції повідомили про посилення заходів безпеки після захоплення заручників у Луцьку

Київ • УНН

 • 15160 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Національна поліція після захоплення заручників у Луцьку посилила заходи безпеки в дев’яти областях України, зокрема організувавши патрулі. Про це журналістам у Миколаєві повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

На питання про посилення заходів в деяких областях Клименко уточнив, що мова йде про дев’ять областей західної України.

"Тому що вчора проводилась спеціальна операція Служби безпеки України і Національної поліції України. Ми розуміли, що у нашого терориста можуть бути спільники, тому ми перекрили всі в’їзди та виїзди з міст...після того, що відбулось вчора в Луцьку і поки розслідування ще триває, за рішенням Міністра внутрішніх справ підрозділи Національної поліції та Національної гвардії організували спільні групи, якими ми підсилили області. Більш того, ми з сусідніх областей сили привезли до обласних центрів, деяких районних центрів, і цими патрулями ми хочемо показати людям, що безпека – на першому місці", - сказав він.

Нагадаємо, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.

Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.

Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.

Ввечері, близько 22:00 правоохоронцям нарешті вдалось звільнити всіх заручників. Вони виявились живі та неушкоджені.

В свою чергу в результаті спецоперації Максима Кривоша було затримано поліцією.

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