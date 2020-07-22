В полиции сообщили об усилении мер безопасности после захвата заложников в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Национальная полиция после захвата заложников в Луцке усилила меры безопасности в девяти областях Украины, в частности организовав патрули. Об этом журналистам в Николаеве сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
На вопрос об усилении мер в некоторых областях Клименко уточнил, что речь идет о девятя областях Западной Украины.
"Потому что вчера проводилась специальная операция Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Мы понимали, что у нашего террориста могут быть сообщники, поэтому мы перекрыли все въезды и выезды из городов...после того, что произошло вчера в Луцке и пока расследование еще продолжается, по решению Министра внутренних дел подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии организовали совместные группы, которыми мы усилили области. Более того, мы с соседних областей силы привезли в областные центры некоторых районных центров, и этими патрулями мы хотим показать людям, безопасность - на первом месте", - сказал он.
Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.
Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.
Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.
Вечером, около 22:00 правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живы и невредимы.
В свою очередь в результате спецоперации Максима Кривош был задержан полицией.