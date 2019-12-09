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У Парижі готуються до пресконференції "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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ПАРИЖ- КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Єлисейському палаці почали підготовку до фінальної пресконференції лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, передає кореспондент УНН.

Так, за столом лідери будуть сидіти у такому порядку: спочатку Президент України Володимир Зеленський, за ним — канцлер Німеччини Ангела Меркель, поряд з нею президент Франції Еммануель Макрон, останній - російський лідер Володимир Путін.

Також в приміщені вивішені прапори — України, Німеччини, ЄС, Франції та Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переговори "нормандської четвірки" перервали заради зустрічі Зеленського та Путіна

Зазначимо, раніше в палаці завершилась зустріч у “нормандському форматі” та почались двосторонні переговори Зеленського та Путіна.

Після цього запланована вечеря, на якій лідери знов зберуться разом.

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