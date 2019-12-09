Зустріч у "нормандському форматі" завершилася у Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Франція, ФРН, Росія) у Парижі завершилася. Вона тривала близько двох годин 20 хвилин, передає УНН.
Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Ангела Меркель провели переговори в залі Мюрата Єлисейського палацу.
Завершення зустрічі ледерів країн четвірки підтвердив також і журналіст “кремлівського пулу” Дмитро Смірнов, зазначивши початок першої зустрічі президентів України та РФ.
Також раніше стало відомо, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.
За підсумками зустрічі планується спільна прес-конференція лідерів.
Варто нагадати, що джерела російського видання “Коммерсант”, наближені до російської делегації на переговорах у рамках саміту у нормандському форматі, повідомили, що позиція Москви щодо перегляду умов мінських домовленностей — жорстка та не буде змінюватися.