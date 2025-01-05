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У Німеччині невідомі осквернили єврейський меморіал, підклавши свинячу голову

У Німеччині невідомі осквернили єврейський меморіал, підклавши свинячу голову

Київ • УНН

 • 29667 перегляди

Біля меморіального місця "Прагер-Хаус" в Апольді виявили свинячу голову. Поліція розслідує інцидент як підбурювання до ненависті, а місцева влада рішуче засудила цей антисемітський акт.

У німецькому місті Апольда, що в Тюрингії, невідомі залишили свинячу голову біля єврейського меморіального місця в Бернхард-Прагер-Гассе, відомого як "Прагер-Хаус".

Про це пише t-online, передає УНН.

 Деталі

Поліція розслідує цей інцидент як підозру на підбурювання до ненависті. Подія сталася між п’ятницею (14:00) та суботою (11:40), повідомляють правоохоронці.

Міністр-президент Тюрингії Маріо Фойґт (ХДС) та міністр внутрішніх справ Георг Маєр (СДПН) висловили обурення цим актом. Фойґт заявив: 

Ми найрішучіше засуджуємо осквернення Прагер-Хаус в Апольді. Антисемітизму не місце в нашому суспільстві

Політики назвали цей інцидент неприпустимим порушенням і явним проявом антисемітизму. Розслідування та заклик до свідків Кримінальна поліція та державна служба безпеки шукають свідків. Вони просять допомогти у розслідуванні, закликають людей звертатися до кримінальної поліції в Єні, якщо комусь відомі деталі.

Історія "Прагер-Хаус" Меморіал створено в пам’ять про родину Прагерів, яка постраждала від нацистського режиму. Бернхард Прагер, власник будинку, був убитий у 1944 році в концтаборі Терезієнштадт.

Зараз у колишньому будинку Прагерів функціонує меморіальний центр. Зростання антисемітських злочинів у регіоні Останнім часом у районі Єни, до якого входить Апольда, зафіксовано підвищений рівень антисемітських злочинів, переважно через підбурювання до ненависті, пошкодження майна та погрози.

Нагадаємо

У Берліні вандали осквернили понад 80 могил, намалювавши літеру "Z". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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