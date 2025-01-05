В Германии неизвестные осквернили еврейский мемориал, подложив свиную голову
Киев • УНН
Возле мемориального места «Прагер-Хаус» в Апольде обнаружили свиную голову. Полиция расследует инцидент как подстрекательство к ненависти, а местные власти решительно осудили этот антисемитский акт.
В немецком городе Апольда, что в Тюрингии, неизвестные оставили свиную голову возле еврейского мемориального места в Бернхард-Прагер-Гассе, известного как «Прагер-Хаус».
Об этом пишет t-online, передает УНН.
Детали
Полиция расследует этот инцидент как подозрение на подстрекательство к ненависти. Происшествие произошло между пятницей (14:00) и субботой (11:40), сообщают правоохранители.
Министр-президент Тюрингии Марио Фойгт (ХДС) и министр внутренних дел Георг Майер (СДПГ) выразили возмущение этим актом. Фойгт заявил:
Мы решительно осуждаем осквернение Прагер-Хаус в Апольде. Антисемитизму не место в нашем обществе
Политики назвали этот инцидент недопустимым нарушением и явным проявлением антисемитизма. Расследование и призыв к свидетелям Уголовная полиция и государственная служба безопасности ищут свидетелей. Они просят помочь в расследовании, призывают людей обращаться в криминальную полицию в Йене, если кому-то известны детали.
История «Прагер-Хаус» Мемориал создан в память о семье Прагеров, пострадавшей от нацистского режима. Бернхард Прагер, владелец дома, был убит в 1944 году в концлагере Терезиенштадт.
Сейчас в бывшем доме Прагеров функционирует мемориальный центр. Рост антисемитских преступлений в регионе В последнее время в районе Йены, в который входит Апольда, зафиксирован повышенный уровень антисемитских преступлений, преимущественно из-за подстрекательства к ненависти, повреждения имущества и угроз.
Напомним,
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