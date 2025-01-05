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В Германии неизвестные осквернили еврейский мемориал, подложив свиную голову

В Германии неизвестные осквернили еврейский мемориал, подложив свиную голову

Киев  •  УНН

 • 3767 просмотра

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Возле мемориального места «Прагер-Хаус» в Апольде обнаружили свиную голову. Полиция расследует инцидент как подстрекательство к ненависти, а местные власти решительно осудили этот антисемитский акт.

В немецком городе Апольда, что в Тюрингии, неизвестные оставили свиную голову возле еврейского мемориального места в Бернхард-Прагер-Гассе, известного как «Прагер-Хаус».

Об этом пишет t-online, передает УНН.

 Детали

Полиция расследует этот инцидент как подозрение на подстрекательство к ненависти. Происшествие произошло между пятницей (14:00) и субботой (11:40), сообщают правоохранители.

Министр-президент Тюрингии Марио Фойгт (ХДС) и министр внутренних дел Георг Майер (СДПГ) выразили возмущение этим актом. Фойгт заявил: 

Мы решительно осуждаем осквернение Прагер-Хаус в Апольде. Антисемитизму не место в нашем обществе

Политики назвали этот инцидент недопустимым нарушением и явным проявлением антисемитизма. Расследование и призыв к свидетелям Уголовная полиция и государственная служба безопасности ищут свидетелей. Они просят помочь в расследовании, призывают людей обращаться в криминальную полицию в Йене, если кому-то известны детали.

История «Прагер-Хаус» Мемориал создан в память о семье Прагеров, пострадавшей от нацистского режима. Бернхард Прагер, владелец дома, был убит в 1944 году в концлагере Терезиенштадт.

Сейчас в бывшем доме Прагеров функционирует мемориальный центр. Рост антисемитских преступлений в регионе В последнее время в районе Йены, в который входит Апольда, зафиксирован повышенный уровень антисемитских преступлений, преимущественно из-за подстрекательства к ненависти, повреждения имущества и угроз.

Напомним,

В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву «Z». 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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