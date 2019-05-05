У Німеччині планують ввести штраф в розмірі 2,5 тисячі євро за відсутність щеплень від кору
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Німецькі батьки, які не вакцинують від кору своїх дітей, можуть зіткнутися зі штрафом в розмірі 2,5 тисячі євро відповідно до нових планів, що розробляються в Німеччині. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.
Так, повідомляється, що міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Спан розробив законопроект, який також передбачає виключення дітей з дошкільних установ через відсутність у них щеплення.
Ініціатива міністра виникла на тлі напружених дебатів в країні про те, чи повинна вакцина проти кору бути обов'язковою.
"Я хочу викорінити кір. Той, хто ходить в дитячий сад або школу, повинен бути вакцинована проти кору", - сказав Спан, викладаючи свої плани, згідно з якими батьки будуть зобов'язані надавати докази щеплень своїх дітей.
"Той, хто не зробить щеплення своїй дитині, отримає штраф до 2500 євро", - додав Спан.
Міністр сказав, що, на його думку, він має широку підтримку законопроекту в правлячій коаліції консерваторів канцлера Ангели Меркель, до яких він належить, і лівих соціал-демократів (СДПН).
Як повідомляв УНН, з початку року по 25 квітня на кір в Україні захворіли 43,7 тисячі осіб, від ускладнень кору померло 16 осіб.