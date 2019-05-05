У Німеччині планують ввести штраф в розмірі 2,5 тисячі євро за відсутність щеплень від кору

КИЇВ. 5 травня. УНН. Німецькі батьки, які не вакцинують від кору своїх дітей, можуть зіткнутися зі штрафом в розмірі 2,5 тисячі євро відповідно до нових планів, що розробляються в Німеччині. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.