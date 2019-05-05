В Германии планируют ввести штраф в размере 2,5 тысячи евро за отсутствие прививок от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Немецкие родители, которые не вакцинируют от кори своих детей, могут столкнуться со штрафом в размере 2,5 тысяч евро в соответствии с новыми планами, разрабатываемыми в Германии. Об этом сообщает The Independent, передаёт УНН.
Так, сообщается, что министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан разработал законопроект, который также предусматривает исключение детей из дошкольных учреждений из-за отсутствия у них прививки.
Инициатива министра возникла на фоне напряженных дебатов в стране о том, должна ли вакцина против кори быть обязательной.
“Я хочу искоренить корь. Любой, кто ходит в детский сад или школу, должен быть вакцинирован против кори”, — сказал Спан, излагая свои планы, согласно которым родители будут обязаны предоставлять доказательства прививок своих детей.
“Тот, кто не сделает прививку своему ребенку, получит штраф до 2500 евро”, — добавил Спан.
Министр сказал, что, по его мнению, он имеет широкую поддержку законопроекта в правящей коалиции консерваторов канцлера Ангелы Меркель, к которым он принадлежит, и левых социал-демократов (СДПГ).
Как сообщал УНН, с начала года по 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, от осложнений кори умерло 16 человек.