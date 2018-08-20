У Нідерландах поліція евакуювала вокзал через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співробітники правоохоронних органів евакуювали головний залізничний вокзал міста Тілбург в Нідерландах через повідомлення про закладену бомбу, повідомляє УНН із посиланням на BD.
У результаті інциденту залізничне сполучення в провінції Північний Брабант було повністю припинено. Поліцейські заарештували чотирьох чоловіків у зв’язку з цим інцидентом. При цьому, як зазначає видання, поки залишається неясним, чи мають заарештовані відношення до повідомлення про загрозу вибуху.
За даними BD, в момент евакуації на вокзалі знаходилася велика кількість людей, які поверталися з фестивалю Dancetour, що проходив у Тілбурзі, і фестивалю Decibel Outdoor, який відбувся в містечку Хільваренбек.
В даний час на вокзалі працюють кінологи і сапери. До місця події приїхали автобуси, готові відвезти евакуйованих пасажирів до станції “Ден Бос”, розташованої у місті Хертогенбос, і до міста Ейндховен.
Нагадаємо, в Лиманському районі виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.