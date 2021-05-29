У Нідерландах накрили лабораторію з виробництва кокаїну промислових масштабів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Європол, поліція Нідерландів і жандармерія Франції спільно зі спецпризначенцями затримали дев'ять наркоторговців і викрили масштабну кокаїнову лабораторію у Роттердамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європол.
Деталі
Повідомляється, що правоохоронцями було вилучено понад 3,4 мільйона євро готівкою і затримано дев'ять осіб.
За даними видання, 80 нідерландських поліцейських разом з командою спецпризначенців і службовими собаками провели рейди за різними адресами в Роттердамі та Гаазі.
Підпільна лабораторія була виявлена в одному з будинків, в якому також виявили гараж, де злочинці оснащували автомобілі відсіками, що дозволяло їм переправляти наркотики через Європу. На місці злочину також були вилучені вісім автомобілів.
Відзначається, що операція відбулася в межах розслідування використання незаконно функціонуючого месенджера Encrochat, що був закритий в минулому році через великий попит серед злочинців. Відтоді було проведено не менше 1000 арештів.
Довідка
Сервіс Encrochat використовували для обміну зашифрованими повідомленнями. Він представляв собою додаток на базі ОС Android, в якому були відключені функції геолокації, вбудованої камери і мікрофону, а також були внесені зміни в ОС, що перешкоджають впровадженню бекдору та інших засобів негласного стеження.
Доповнення
Торік восени Європол провів масштабну спецоперацію проти міжнародного наркокартелю.