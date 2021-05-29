У Нідерландах накрили лабораторію з виробництва кокаїну промислових масштабів

Деталі

Повідомляється, що правоохоронцями було вилучено понад 3,4 мільйона євро готівкою і затримано дев'ять осіб.

За даними видання, 80 нідерландських поліцейських разом з командою спецпризначенців і службовими собаками провели рейди за різними адресами в Роттердамі та Гаазі.

Підпільна лабораторія була виявлена ​​в одному з будинків, в якому також виявили гараж, де злочинці оснащували автомобілі відсіками, що дозволяло їм переправляти наркотики через Європу. На місці злочину також були вилучені вісім автомобілів.

Відзначається, що операція відбулася в межах розслідування використання незаконно функціонуючого месенджера Encrochat, що був закритий в минулому році через великий попит серед злочинців. Відтоді було проведено не менше 1000 арештів.

Довідка

Сервіс Encrochat використовували для обміну зашифрованими повідомленнями. Він представляв собою додаток на базі ОС Android, в якому були відключені функції геолокації, вбудованої камери і мікрофону, а також були внесені зміни в ОС, що перешкоджають впровадженню бекдору та інших засобів негласного стеження.

Доповнення

Торік восени Європол провів масштабну спецоперацію проти міжнародного наркокартелю.