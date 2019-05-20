У НБУ розповіли, наскільки захищені банківські дані та як вберегтися від злочинців

ukru
22 березня, 17:51 • 48644 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100818 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 85853 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 87485 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 68285 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96838 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149431 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167059 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154213 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241285 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56930 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 34225 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 22264 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 27738 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 20202 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158342 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241285 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205645 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190696 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157493 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48805 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45328 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62698 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40196 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75118 перегляди
Актуальне
У НБУ розповіли, наскільки захищені банківські дані та як вберегтися від злочинців

У НБУ розповіли, наскільки захищені банківські дані та як вберегтися від злочинців

Київ • УНН

 • 19420 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Сьогодні можна отримувати банківські послуги навіть без фізично наявної у гаманці чи кишені платіжної картки, використовуючи, наприклад, виключно мобільний телефон та спеціальний банківський додаток. У деяких випадках, безумовно, цей телефон все-таки має бути прив’язаний до платіжної картки. Водночас таке користування може вберегти від злочинців. Про це повідомили УНН в прес-службі Національного банку Україна.

Якщо картка втрачена фізично і її власник вчасно не повідомив у банк, зловмисник може скористатися нею й отримати кошти.

Для того, щоб провести операцію в Інтернеті, досить номера картки, терміну дії й тризначного коду (CVC2/CVV2), який написаний на зворотному боці картки. Саме тому важливо, щоб ніхто не мав доступу до цих відомостей.

“У таких випадках мобільні додатки більш безпечні, бо припускають верифікацію користувача (пароль, відбиток пальця). Сучасні смартфони дозволяють навіть розпізнавати обличчя (Face ID). Якщо не підтвердити, що це саме власник, телефон навіть не запрацює. Таким чином, майже немає шансів, що зловмисник отримає доступ до внутрішніх додатків, контактів чи програм. Тобто рівень безпеки залежить від самого клієнта банку, від його можливостей та від наявних спеціальних мобільних додатків чи сервісів”, — повідомили у НБУ.

При цьому, для безконтактних платежів, як правило, використовується токенізація — технологія, що дозволяє убезпечити електронні платежі за допомогою системи шифрування даних. Токенізація дозволяє здійснювати платежі, не розголошуючи дані картки користувача. Реквізити картки замінюється унікальними цифровими ідентифікаторами та шифруються. Токени створюються через математичні формули або випадкові буквено-цифрові генератори й не можуть бути використані зловмисниками, оскільки не несуть в собі ніякої цінності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли про найпопулярніші злочинні махінації з банківськими даними

В Україні зараз дедалі більшає громадян використовують під час здійснення безготівкового платежу мобільний телефон з функцією NFC (технологія NFC або “Near Field Communication” — “ближній безконтактний зв’язок”), яка є в сучасних мобільних пристроях та застосовується для передачі даних між двома мобільними пристроями.

“Для ініціалізації сполучення потрібно всього 0,1 секунди, а мала відстань виключає можливість викрадення даних. Проте, потрібно не тільки про це знати, але й щоб люди вміли й не боялися ними користуватися. Багато громадян бояться, що можуть втратити телефон, і всі їхні гроші пропадуть разом з ним. Однак у всіх платіжних програмах є певні обмеження, елементи забезпечення безпеки. Є ліміти за сумами або за кількістю платежів, які встановлює банк чи сам клієнт. Крім того, потрібні додаткові докази, що це саме власник картки зробив цю трансакцію”, — розповіли у прес-центрі.

Щоб громадяни не боялись і безпечно використовували новітні впровадження, фінансові організації повинні підвищувати освітній рівень своїх клієнтів, проводити навчання користувачів щодо захисту своїх даних, що потрібно робити й чого не можна робити, щоб не потрапити до пастки шахраїв. Адже кожен має також дбати про дотримання вимог безпеки та відповідні засоби захисту.

Водночас у Національному банку наголошують, що представники банку ніколи не телефонують із подібними проханнями повідомити дані та не мають потреби й повноважень запитувати громадян інформацію про їхні платіжні картки та рахунки.

У відомстві радять у жодному випадку не розголошувати реквізити платіжних карток (термін її дії, код CVC2/CVV2, ПІН-код до картки) та персональні дані, а також логін і пароль для входу у веб-банкінг, одноразові паролі для проведення додаткової автентифікації.

А з метою запобігання та протидії шахрайству в Національному банку рекомендують не відповідати на підозрілі телефонні дзвінки. А також радять застосовувати ліміти на проведення операцій з використанням платіжних карток, насамперед — у мережі Інтернет, а ще користуватись послугами sms-інформування про здійснені операції.

Як повідомляв УНН, у НБУ пояснили, чому падає долар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78