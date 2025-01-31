У Нафтогазі спростували фейк про відключення газу з 1 лютого
Київ • УНН
У соцмережах поширюють неправдиву інформацію про графіки відключень газу. Нафтогаз запевняє, що запасів газу достатньо для опалювального сезону, а компанія видобула понад 13,5 млрд куб. м за 11 місяців.
Мережею шириться інформація про ймовірні графіки відключень газу. Втім, ця інформація є фейковою. Про це повідомляє Нафтогаз, пише УНН.
У соцмережах розганяють паніку про нібито графіки відключень газу з 1 лютого. Це неправда!
Нафтогаз зазначає, що запасів газу достатньо, і опалювальному сезону нічого не загрожує.
Повідомляється, шахраї також поширюють фейкові сайти, тож переходити за підозрілими посиланнями - небезпечно.
Доповнення
За інформацією з офіційного сайту підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – за 11 місяців 2024 року разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.
"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. (...) Група Нафтогаз також імпортує паливо - маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
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