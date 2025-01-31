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В Нафтогазе опровергли фейк об отключении газа с 1 февраля

В Нафтогазе опровергли фейк об отключении газа с 1 февраля

Киев  •  УНН

 • 2681 просмотра

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В соцсетях распространяют ложную информацию о графиках отключений газа. Нафтогаз уверяет, что запасов газа достаточно для отопительного сезона, а компания добыла более 13,5 млрд куб. м за 11 месяцев.

В сети распространяется информация о вероятных графиках отключений газа. Впрочем, эта информация является фейковой. Об этом сообщает Нафтогаз, пишет УНН.

В соцсетях разгоняют панику о якобы графиках отключений газа с 1 февраля. Это неправда! 

- говорится в сообщении.

Нафтогаз отмечает, что запасов газа достаточно, и отопительному сезону ничего не угрожает.

Сообщается, мошенники также распространяют фейковые сайты, поэтому переходить по подозрительным ссылкам - опасно.

Дополнение 

По информации с официального сайта предприятия Группы Нафтогаз - АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта» - за 11 месяцев 2024 года вместе добыли более 13,5 млрд куб. м голубого топлива.

«Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для устойчивого прохождения отопительного сезона (...) Группа Нафтогаз также импортирует топливо - должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны», - отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Информация о разработке россией нового «Искандера» дальностью в 1000 км - фейк31.01.25, 14:37 • 17707 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
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