У МЗС України прокоментували перейменування Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України випустило офіційний коментар з приводу підписання Договору між Македонією та Грецією. Про це повідомила прес-служба міністерства, передає УНН.
“Міністерство закордонних справ України вітає підписання історичного Договору між Республікою Македонія і Грецькою Республікою щодо вирішення македонсько-грецького спору стосовно назви Македонії та македонсько-грецького стратегічного партнерства”, — йдеться у тексті коментаря.
На думку зовнішньополітичного відомства, цей договір є прикладом готовності керівництва Македонії та Греції вирішувати важливі питання цивілізованим шляхом, у відповідності до європейських цінностей та підходів.
“Це важливе рішення відкриває нову еру в македонсько-грецьких відносинах”, — зазначили у МЗС.
Як повідомляв УНН, 17 червня міністр закордонних справ Греції Нікос Кодзіас і його македонський колега Нікола Дімітров підписали угоду про перейменування Македонії на Республіку Північна Македонія. У свою чергу в українському дипломатичному відомстві наголосили на позитивному значенні угоди у питанні регіональної і континентальної безпеки.
“Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті”, — підкреслили у коментарі.
Примітно, що у Європейському союзі угоду про перейменування Македонії вже привітали.
“Зміцнення грецько-македонських відносин є важливим для України, враховуючи традиційно дружні відносини нашої держави з Македонією та Грецією, а також спільні зовнішньополітичні пріоритети наших двох держав — європейську та євроатлантичну інтеграцію”, — підсумували у коментарі МЗС.
Нагадаємо, перемовини щодо перейменування Македонії активізувалися у грудні 2015 року. 12 червня 2018 року прем'єр-міністр Македонії Пєтр Заєв повідомив, що новою конституційною назвою Республіки Македонія стане “Північна Македонія”. За його словами, ім'я погоджено з Грецією, яка заперечувала проти нинішнього найменування республіки.