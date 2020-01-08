У МЗС перевіряють інформацію щодо кількості українців на борту літака МАУ, який впав в Ірані

КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо кількості українців на борту пасажирського літака авіакомпанії "МАУ", який зазнав аварії в Ірані. Про це під час брифінгу заявив начальник відділу менеджменту з кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає кореспондент УНН.