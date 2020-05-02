У МОЗ оприлюднили правила виклику бригади екстреної меддопомоги у випадку підозри COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про правила виклику екстреної медичної допомоги, якщо у вас є підозра інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомив Центр громадського здоров’я при МОЗ України у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
У ЦОЗ нагадали, що у зв’язку із пандемією COVID-19 збільшилося навантаження на систему екстреної медичної допомоги. “Крім викликів, пов’язаних із COVID-19, щодня надходять повідомлення про інші невідкладні ситуації”, — написали медики.
Вони нагадали, що у разі підозри на COVID-19 необхідно повідомити про симптоми, інформацію щодо подорожей та можливих контактів із хворим на нову коронавірусну інфекцію.
“Це потрібно для того, щоб лікарі, які прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту та можливість допомогти. Усі запитання щодо стану здоров’я, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можна поговорити із своїм сімейним лікарем”, — поінформували у ЦОЗ.
Отже, у МОЗ рекомендують наступні правила при спілкуванні з диспетчером екстреної медичної допомоги:
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- Опануйте себе;
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- Відповідайте на всі запитання диспетчера;
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- Назвіть точну адресу виклику. Якщо місцезнаходження невідоме назвіть орієнтири;
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- Назвіть прізвище, стать, вік хворого. Якщо паспортні дані невідомі, вкажіть стать і орієнтовний вік;
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- Опишіть скарги хворого;
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- Повідомте, хто і з якого номеру телефону викликає бригаду;
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- Забезпечте бригаді безперешкодний доступ до постраждалого;
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- Ізолюйте тварин, якщо вони поруч.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.