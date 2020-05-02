В Минздраве обнародовали правила вызова бригады экстренной медпомощи в случае подозрения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о правилах вызова экстренной медицинской помощи, если у вас есть подозрение инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве Украины в своем Telegram-канале, передает УНН.
В ЦОЗ напомнили, что в связи с пандемией COVID-19 увеличилась нагрузка на систему экстренной медицинской помощи. “Кроме вызовов, связанных с COVID-19, ежедневно поступают сообщения о других неотложных ситуациях”, — написали медики.
Они также напомнили, что в случае подозрения на COVID-19 необходимо сообщить о симптомах, информацию о путешествиях и возможных контактах с больным новой коронавирусной инфекцией.
“Это нужно для того, чтобы врачи, которые прибудут на вызов, имели средства индивидуальной защиты и возможность помочь. Все вопросы о состоянии здоровья, не требующие неотложной медицинской помощи, можно обговорить со своим семейным врачом”, — сообщили в ЦОЗ.
Итак, в Минздраве рекомендуют следующие правила при общении с диспетчером экстренной медицинской помощи:
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- Возьмите себя в руки, успокойтесь;
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- Отвечайте на все вопросы диспетчера;
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- Назовите точный адрес вызова. Если местонахождение неизвестно назовите ориентиры;
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- Назовите фамилию, пол, возраст больного. Если паспортные данные неизвестны, укажите пол и ориентировочный возраст;
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- Опишите жалобы больного;
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- Сообщите, кто и по какому номеру телефона вызывает бригаду;
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- Обеспечьте бригаде беспрепятственный доступ к пострадавшему;
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- Изолируйте животных, если они рядом.
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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.