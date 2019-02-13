У Москві побито рекорд за кількістю опадів

"До 9:00 ранку 13 лютого в Москві випало вже 11 мм опадів. Попередній рекорд був зафіксований 13 лютого 1995 року, коли випало 9,7 мм", - про це сказала завідувачка лабораторією Гідрометцентру Людмила Паршина.

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У Гідрометцентрі додали, що в перебігу середовища буде йти сніг і випаде ще близько 6 мм опадів.

Нагадаємо, активний циклон, що зайшов в Україну, викликав складні погодні умови. На ранок середи обмежено проїзд по всіх дорогах державного значення немає, пробок не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху вантажних автомобілів на ряді доріг в Київській, Вінницькій та Черкаській областях, а також на виїзді з Чернівців.



