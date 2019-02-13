В Москве побит рекорд по количеству осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За сутки, 12-13 февраля, в Москве выпало такое количество снега, которое побило рекорд 24-летней давности. Об этом сообщает УНН ссылаясь на ТАСС.
"К 9:00 утра 13 февраля в Москве выпало уже 11 мм осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован 13 февраля 1995 года, когда выпало 9,7 мм", - об этом сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В Гидрометцентре добавили, что в течении среды будет идти снег и выпадет еще около 6 мм осадков.
Напомним, активный циклон, зашедший в Украину, вызвал сложные погодные условия. На утро среды ограниченый проезд по всем дорогам государственного значения нет, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей на ряде дорог в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а также на выезде из Черновцов.