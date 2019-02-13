У МінТОТ дали інструкції для голосування кримчанам за кордоном

Умови, за якими кримчани за кордоном зможуть проголосувати на виборах та референдумах, виглядають наступним чином.

Якщо виборча адреса громадянина з реєстрацією в АРК чи Севастополі знаходиться за межами України, і на день голосування виборець перебуває на її території, слід подати заяву до органу ведення Держреєстру виборців.

У заяві необхідно вказали місце знаходження виборчої дільниці, яку громадянин просить визначити місцем його голосування.

Якщо ж виборець проживає в Україні і має намір голосувати в іншій державі, заява подається до органу ведення Держеєстру виборців за виборчою адресою заявника або органу ведення Держреєстру в МЗС.

У разі, якщо виборцеь перебуває за межами України і бажає голосувати в іншій іноземній державі, заява подається до органу ведення Держреєстру виборів у МЗС.

Раніше УНН повідомляв, що у МінТОТ дали інструкції мешканцям окупованого Криму для голосування на виборах.