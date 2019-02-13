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В МинТОТ дали инструкции для голосования крымчанам за рубежом

В МинТОТ дали инструкции для голосования крымчанам за рубежом

Киев  •  УНН

 • 6934 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Крыма дали инструкции по голосованию на выборах, если они находятся за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МинТОТ в Херсонской области.

Условия, по которым крымчане за рубежом смогут проголосовать на выборах и референдумах, выглядят следующим образом.

Если избирательный адрес гражданина с регистрацией в АРК или Севастополе находится за пределами Украины, и в день голосования избиратель находится на ее территории, следует подать заявление в орган ведения Госреестра избирателей.

В заявлении необходимо указать место нахождения избирательного участка, которое гражданин просит определить местом его голосования.

Если же избиратель проживает в Украине и намерен голосовать в другом государстве, заявление подается в орган ведения Госреестра избирателей по избирательному адресу заявителя или органа ведения Госреестра в МИД.

В случае, если избиратель находится за пределами Украины и желает голосовать в другом иностранном государстве, заявление подается в орган ведения Госреестра выборов в МИД.

Ранее УНН сообщал, что в МинТОТ дали инструкции жителям оккупированного Крыма для голосования на выборах.

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