В МинТОТ дали инструкции для голосования крымчанам за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Министерстве временно оккупированных территорий жителям неподконтрольного Крыма дали инструкции по голосованию на выборах, если они находятся за границей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МинТОТ в Херсонской области.
Условия, по которым крымчане за рубежом смогут проголосовать на выборах и референдумах, выглядят следующим образом.
Если избирательный адрес гражданина с регистрацией в АРК или Севастополе находится за пределами Украины, и в день голосования избиратель находится на ее территории, следует подать заявление в орган ведения Госреестра избирателей.
В заявлении необходимо указать место нахождения избирательного участка, которое гражданин просит определить местом его голосования.
Если же избиратель проживает в Украине и намерен голосовать в другом государстве, заявление подается в орган ведения Госреестра избирателей по избирательному адресу заявителя или органа ведения Госреестра в МИД.
В случае, если избиратель находится за пределами Украины и желает голосовать в другом иностранном государстве, заявление подается в орган ведения Госреестра выборов в МИД.
Ранее УНН сообщал, что в МинТОТ дали инструкции жителям оккупированного Крыма для голосования на выборах.