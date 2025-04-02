У Міноборони розповіли, скільки триватиме наступний етап реформи ВЛК

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14825 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104112 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167002 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105333 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342070 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173091 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144533 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196050 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124754 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108129 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46452 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158558 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36921 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84053 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22539 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14821 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84140 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104104 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166998 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158638 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19920 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22610 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36983 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46516 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135583 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У Міноборони розповіли, скільки триватиме наступний етап реформи ВЛК

Київ • УНН

 • 10344 перегляди

Завершено перший етап реформи ВЛК. Другий етап передбачає можливість проходити медогляд у будь-якому закладі охорони здоров’я, що зменшить черги та корупційні ризики.

У Міноборони розповіли, скільки триватиме наступний етап реформи ВЛК

Наразі завершився перший етап реформи ВЛК. Наступний етап буде тривати до осені й полягатиме у можливість для військовозобов’язаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоров’я, де людині зручно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Заступниця міністра оборони прокоментувала наступні кроки щодо реформи ВЛК.

Зраз успішно закінчився перший етап реформи ВЛК, який реалізовувало міністерство оборони. Наступний етап буде тривати до осені й буде виглядати як можливість для військовозобов’язаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоров’я, де людині зручно. У цьому й була ідея, щоб не відправляти людину у визначену ВЛК, накопичувати черги, а зробити медичний чек-ап, медичну частину в будь-якій лікарні, де людині комфортно 

- розповіла Черногоренко.

Вона зазначила, що було розділено весь висновок ВЛК на дві частини – медичну й адміністративну.

Дуже амбітний наступний етап, який ми реалізуємо разом з нашими партнерами, МОЗ – це зробити можливим пройти медичний чек-ап в будь-якій зручній лікарні і в електронному форматі отримати дані для адміністративного висновку, який анонімізований, рандомізований. Тобто це суттєво знизить корупційні ефекти й дасть можливість зробити зручний сервіс для громадян 

- сказала Черногоренко.

Доповнення

З 1 квітня всі військово-лікарській комісії (ВЛК) мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді, які потім не потрібно буде самостійно відносити до ТЦК, адже вони відображатимуться в реєстрі "Оберіг".

У січні було розпочато бета-тестування електронного направлення на ВЛК - у застосунку "Резерв+". З осені в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

СБУ, військові медики та керівники ВЛК провели зустріч, де обговорили протидію корупції12.10.24, 18:33 • 26421 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
Міністерство оборони України
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95