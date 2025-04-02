У Міноборони розповіли, скільки триватиме наступний етап реформи ВЛК
Київ • УНН
Завершено перший етап реформи ВЛК. Другий етап передбачає можливість проходити медогляд у будь-якому закладі охорони здоров’я, що зменшить черги та корупційні ризики.
Наразі завершився перший етап реформи ВЛК. Наступний етап буде тривати до осені й полягатиме у можливість для військовозобов’язаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоров’я, де людині зручно. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Заступниця міністра оборони прокоментувала наступні кроки щодо реформи ВЛК.
Зраз успішно закінчився перший етап реформи ВЛК, який реалізовувало міністерство оборони. Наступний етап буде тривати до осені й буде виглядати як можливість для військовозобов’язаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоров’я, де людині зручно. У цьому й була ідея, щоб не відправляти людину у визначену ВЛК, накопичувати черги, а зробити медичний чек-ап, медичну частину в будь-якій лікарні, де людині комфортно
Вона зазначила, що було розділено весь висновок ВЛК на дві частини – медичну й адміністративну.
Дуже амбітний наступний етап, який ми реалізуємо разом з нашими партнерами, МОЗ – це зробити можливим пройти медичний чек-ап в будь-якій зручній лікарні і в електронному форматі отримати дані для адміністративного висновку, який анонімізований, рандомізований. Тобто це суттєво знизить корупційні ефекти й дасть можливість зробити зручний сервіс для громадян
Доповнення
З 1 квітня всі військово-лікарській комісії (ВЛК) мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді, які потім не потрібно буде самостійно відносити до ТЦК, адже вони відображатимуться в реєстрі "Оберіг".
У січні було розпочато бета-тестування електронного направлення на ВЛК - у застосунку "Резерв+". З осені в "Резерв+" можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.
СБУ, військові медики та керівники ВЛК провели зустріч, де обговорили протидію корупції12.10.24, 18:33 • 26421 перегляд