В Минобороны рассказали, сколько продлится следующий этап реформы ВВК

В настоящее время завершился первый этап реформы ВВК. Следующий этап будет длиться до осени и будет заключаться в возможности для военнообязанных пройти медицинскую часть осмотра в любом учреждении здравоохранения, где человеку удобно. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Заместитель министра обороны прокомментировала следующие шаги по реформе ВВК.

Сейчас успешно закончился первый этап реформы ВВК, который реализовывало министерство обороны. Следующий этап будет длиться до осени и будет выглядеть как возможность для военнообязанных пройти медицинскую часть осмотра в любом учреждении здравоохранения, где человеку удобно. В этом и была идея, чтобы не отправлять человека в определенную ВВК, накапливать очереди, а сделать медицинский чек-ап, медицинскую часть в любой больнице, где человеку комфортно - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что было разделено все заключение ВВК на две части – медицинскую и административную.

Очень амбициозный следующий этап, который мы реализуем вместе с нашими партнерами, Минздравом – это сделать возможным пройти медицинский чек-ап в любой удобной больнице и в электронном формате получить данные для административного заключения, который анонимизирован, рандомизирован. То есть это существенно снизит коррупционные эффекты и позволит сделать удобный сервис для граждан - сказала Черногоренко.

Дополнение

С 1 апреля все военно-врачебные комиссии (ВВК) должны оформлять свои заключения в электронном виде, которые затем не нужно будет самостоятельно относить в ТЦК, ведь они будут отображаться в реестре "Оберіг".

В январе было начато бета-тестирование электронного направления на ВВК - в приложении "Резерв+". С осени в "Резерв+" можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которое имеет контракт с НСЗУ, для прохождения осмотра на пригодность.

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