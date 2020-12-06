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У Миколаєві чоловік почав стріляти по неповнолітньому посеред скейтпарка

У Миколаєві чоловік почав стріляти по неповнолітньому посеред скейтпарка

Київ • УНН

 • 10834 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Миколаєві в скейтпарку біля спорткомплексу "Надія" 43-річний чоловік почав стріляти по неповнолітньому з травматичної зброї. За фактом стрілянини поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили у пресцентрі поліції Миколаївської області, передає УНН.

“6 грудня вдень до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу „Надія“ чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому. Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю”, — йдеться у повідомленні.

Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

“У відділі поліції 43-річний чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання. 16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має”, — йдеться у повідомленні.

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У поліції заявили, що попри домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України “Хуліганство,”, що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. “Адже такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці — не є справою особистого обвинувачення, та були небезпечні для оточуючих”, — прокоментували у пресцентрі поліції.

Вилучений пістолет направлений на експертизу. Поліція перевірятиме законність отримання дозволу на зброю. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Києві “антимасочник” влаштував стрілянину через зауваження в аптеці.

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