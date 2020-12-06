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В Николаеве мужчина начал стрелять по несовершеннолетнему посреди скейтпарка

В Николаеве мужчина начал стрелять по несовершеннолетнему посреди скейтпарка

Киев  •  УНН

 • 10829 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Николаеве в скейтпарке у спорткомплекса "Надежда" 43-летний мужчина начал стрелять по несовершеннолетнему из травматического оружия. По факту стрельбы полиция начала уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-центре полиции Николаевской области, передает УНН.

“6 декабря днем в Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса „Надежда“ человек открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам 43-летнего мужчины, конфликт между ним и несовершеннолетним произошел из-за попытки подростка его побить. Из-за человек и применил оружие”, — говорится в сообщении.

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

“В отделе полиции 43-летний мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение. 16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий ни к кому не имеет”, — говорится в сообщении.

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В полиции заявили, что несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины “Хулиганство”, которое наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. “Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте — не дело личного обвинения, и были опасны для окружающих”, — прокомментировали в пресс-центре полиции.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу. Полиция будет проверять законность получения разрешения на оружие. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Киеве “антимасочник” устроил стрельбу из-за замечания в аптеке.

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