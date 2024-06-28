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У липні можуть розпочатись переговори із Єврокомісією, на яких Україна представлятиме прогрес в адаптації національного законодавства до законодавства ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 27608 перегляди

Україна планує розпочати двосторонні зустрічі з Європейською Комісією наступного місяця, щоб представити прогрес у приведенні національного законодавства у відповідність до законодавства ЄС по кожному переговорному розділу.

У липні можуть розпочатись переговори із Єврокомісією, на яких Україна представлятиме прогрес в адаптації національного законодавства до законодавства ЄС - Шмигаль

Уряд очікує, що вже наступного місяця Єврокомісія розпочне двосторонні зустрічі, на яких Україна представлятиме стан наближення національного законодавства до законодавства ЄС по кожному переговорному розділу. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Як вказав Шмигаль, одною із історичних подій цього місяця став офіційний початок перемовин про вступ України в Європейський Союз. За словами прем'єра, українські партнери визнають, що наша країна продемонструвала безпрецедентну динаміку впровадження ключових реформ.

Очікуємо, що вже наступного місяця Єврокомісія розпочне двосторонні зустрічі, під час яких Україна представлятиме стан наближення національного законодавства до законодавства ЄС по кожному переговорному розділу

- заявив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що мета уряду - якнайшвидше пройти переговорний процес та стати членом ЄС.

Україна розпочала переговори про вступ до ЄС - Зеленський25.06.24, 17:53 • 23785 переглядiв

Тетяна Краєвська

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