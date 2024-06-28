Киев • УНН
Украина планирует начать двусторонние встречи с Европейской Комиссией в следующем месяце, чтобы представить прогресс в приведении национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС по каждому переговорному разделу.
Правительство ожидает, что уже в следующем месяце Еврокомиссия начнет двусторонние встречи, на которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Как указал Шмыгаль, одним из исторических событий этого месяца стало официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По словам премьера, украинские партнеры признают, что наша страна продемонстрировала беспрецедентную динамику внедрения ключевых реформ.
Ожидаем, что уже в следующем месяце Еврокомиссия начнет двусторонние встречи, во время которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу
Премьер подчеркнул, что цель правительства - как можно быстрее пройти переговорный процесс и стать членом ЕС.
Украина начала переговоры о вступлении в ЕС - Зеленский25 июня 2024, 14:53 • 23355 просмотров