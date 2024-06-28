Правительство ожидает, что уже в следующем месяце Еврокомиссия начнет двусторонние встречи, на которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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Как указал Шмыгаль, одним из исторических событий этого месяца стало официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. По словам премьера, украинские партнеры признают, что наша страна продемонстрировала беспрецедентную динамику внедрения ключевых реформ.

Ожидаем, что уже в следующем месяце Еврокомиссия начнет двусторонние встречи, во время которых Украина будет представлять состояние приближения национального законодательства к законодательству ЕС по каждому переговорному разделу - заявил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что цель правительства - как можно быстрее пройти переговорный процесс и стать членом ЕС.

Украина начала переговоры о вступлении в ЕС - Зеленский