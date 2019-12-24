У Львові водій на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львові водій автомобіля Skoda на смерть збив пішохода. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 грудня близько 20:05 на вулиці Стрийській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda скоїв наїзд на пішохода, 39-річного львів’янина, котрий від отриманих травм помер на місці події", - сказано у повідомленні.
Поліцейські розслідують обставини ДТП.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, в Одеській області внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув чоловік.