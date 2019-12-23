На Одещині мікроавтобус на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Одеській області внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 22 грудня, о 19:30 на автодорозі "Одеса-Южне" під колесами автомобіля Ford Transit опинився пішохід, який від отриманих ушкоджень помер.
На місці аварії працювала слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод.
Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Ніжині на Чернігівщині водій їхав на автомобілі заднім ходом і наїхав на пішохода, внаслідок чого останній помер у кареті швидкої.