У Львові в ДТП постраждала 87-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Львові водій автомобіля скоїв наїзд на 87-річну жінку. В результаті її було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
Так, зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась 13 березня близько 12:00 у Франківському районі.
“Як попередньо встановили правоохоронці, на вулиці Науковій 33-річний водій автомобіля Honda Pilot, скоїв наїзд на 87-річну львів’янку. Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поліцейські встановлюють обставини ДТП. Також, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, неподалік від Львова внаслідок ДТП людина загинула, ще четверо госпіталізовані.