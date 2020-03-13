Неподалік від Львова внаслідок ДТП людина загинула, ще четверо госпіталізовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 березня. УНН. На Львівщині в ДТП загинула одна людина, четверо травмувались. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає УНН.
"13 березня близько 00:50 годині у селі Малехів Жовківського району, водій легкового автомобіля Mercedes, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 1 особа загинула (водій автомобіля) та 4 особи (пасажири) були госпіталізовані у Львівську лікарню", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
За даними обласної поліції, поліцейські розслідують обставини ДТП неподалік Львова, внаслідок якої одна особа загинула (18-річний водій), ще четверо (троє дівчат віком 18 та 19 років та 18-річний хлопець) – отримали тілесні ушкодження. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ.
Нагадаємо, за добу у Києві сталося 14 ДТП з постраждалими.