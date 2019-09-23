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У Львові шукають вибухівку у медичному закладі

У Львові шукають вибухівку у медичному закладі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування медичного закладу на вулиці Личаківській у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

"Анонімне повідомлення про замінування медичного закладу, розташованого на вулиці Личаківській у Львові, надійшло до поліції сьогодні, 23 вересня, близько 8:15", - йдеться у повідомленні.

Додамо, на вулиці Личаківській у Львові, зокрема, розташований військово-медичний клінічний центр Західного регіону.

За вказаною у повідомленні адресою, як вказано, виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.

"Правоохоронці обстежують приміщення та прилеглу територію. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - додали у поліції.

Нагадаємо, 20 вересня у Києві сталося масове "замінування".

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