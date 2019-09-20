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Масове замінування у Києві: перевірили понад 60 об'єктів, вибухівку не знайшли

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Поліція Києва вранці знову отримала повідомлення про масове замінування: 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садочків, 22 торгових центрів, посольства і мостів. Як повідомили на офіційній сторінці МВС у Facebook, перевірки завершилися, нічого небезпечного не знайшли, передає УНН.

"... перевірки завершилися: нічого небезпечного", - йдеться у повідомленні.

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У МВС зазначили, що кримінальне провадження слідчі Печерського Управління Поліції розпочали за ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція - до 6 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, Києвом прокотилася хвиля "мінувань".

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