Масове замінування у Києві: перевірили понад 60 об'єктів, вибухівку не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Поліція Києва вранці знову отримала повідомлення про масове замінування: 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садочків, 22 торгових центрів, посольства і мостів. Як повідомили на офіційній сторінці МВС у Facebook, перевірки завершилися, нічого небезпечного не знайшли, передає УНН.
"... перевірки завершилися: нічого небезпечного", - йдеться у повідомленні.
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У МВС зазначили, що кримінальне провадження слідчі Печерського Управління Поліції розпочали за ст. 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція - до 6 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, Києвом прокотилася хвиля "мінувань".