У Запоріжжі “замінували” будівлю СБУ
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 вересня. УНН. Повідомлення про мінування надійшло близько 18:00, 19 вересня. Воно виявилося хибним, передає УНН.
Сьогодні, 19 вересня, в декількох містах України невідомі повідомили в обласні управління СБУ про "замінування" будівель держустанов. Запорізьке відомство СБУ також не оминула хвиля повідомлень.
Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел у відомстві, повідомлення про мінування будівлі СБУ на перехресті вулиць Олександрівської та Першої Ливарної надійшло близько 18:00.
Рух на цій ділянці було перекрито — правоохоронці та вибухотехніки шукали вибухівку, про яку анонім повідомив по телефону.
Однак, на щастя, повідомлення виявилося хибним. Як і в інших містах України. На даний момент особа “мінера” поки не встановлена. Спецслужби проводять необхідні заходи щодо виявлення та затримання правопорушника.
Нагадаємо, в Одесі перевіряли інформацію про мінування суду. Після чого - там не знайшли вибухівки.