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У Запоріжжі “замінували” будівлю СБУ

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 19 вересня. УНН. Повідомлення про мінування надійшло близько 18:00, 19 вересня. Воно виявилося хибним, передає УНН.

Сьогодні, 19 вересня, в декількох містах України невідомі повідомили в обласні управління СБУ про "замінування" будівель держустанов. Запорізьке відомство СБУ також не оминула хвиля повідомлень.

Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел у відомстві, повідомлення про мінування будівлі СБУ на перехресті вулиць Олександрівської та Першої Ливарної надійшло близько 18:00.

Рух на цій ділянці було перекрито — правоохоронці та вибухотехніки шукали вибухівку, про яку анонім повідомив по телефону.

Однак, на щастя, повідомлення виявилося хибним. Як і в інших містах України. На даний момент особа “мінера” ​​поки не встановлена. Спецслужби проводять необхідні заходи щодо виявлення та затримання правопорушника.

Нагадаємо, в Одесі перевіряли інформацію про мінування суду. Після чого - там не знайшли вибухівки.

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