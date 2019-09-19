В одеському суді не знайшли вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Правоохоронці не виявили вибухові пристрої під час обстеження Суворовського районного суду міста Одеси, який "замінували" раніше сьогодні. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"В ході обстеження будівлі суду та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Роботу закладу поновлено", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в поліцію Одеської області 19 вересня, о 9:40, надійшло повідомлення про замінування Суворовського районного суду на вулиці Чорноморського козацтва.