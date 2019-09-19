В Одесі перевіряють інформацію про мінування суду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Суворовського районного суду, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.
Так, в поліцію Одеської області 19 вересня, о 9:40, надійшло повідомлення про те, що будівлю Суворовського районного суду на вулиці Чорноморського козацтва заміновано.
Як повідомили в поліції, на місце події направлено слідчо-оперативну групу, експертів вибухотехнічного управління, кінологів та працівників ДСНС.
Нагадаємо, чоловіка, який замінував “Привоз” та універмаг в Одесі, арештували на два місяці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.