В Одессе проверяют информацию о минировании суда
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании Суворовского районного суда, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.
Так, в полицию Одесской области 19 сентября, в 9:40, поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества заминировано.
Как сообщили в полиции, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления, кинологи и работники ГСЧС.
Напомним, мужчину, который заминировал “Привоз” и универмаг в Одессе, арестовали на два месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.