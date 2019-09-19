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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104649 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111504 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120189 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148568 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148881 просмотра

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В Запорожье "заминировали" здание СБУ

Киев  •  УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сообщение о минировании поступило около 18:00, 19 сентября. Оно оказалось ложным, передает УНН.

Сегодня, 19 сентября, в нескольких городах Украины неизвестные сообщили в областные управления СБУ о “заминировании” зданий госучреждений. Запорожское ведомство СБУ также не обошла волна сообщений.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников в ведомстве, сообщение о минировании здания СБУ на перекрестке улиц Александровской и Первой Литейной поступило около 18:00.

Движение на этом участке было перекрыто — правоохранители и взрывотехники искали взрывчатку, о которой аноним сообщил по телефону.

Однако, к счастью, сообщение оказалось ложным. Как и в других городах Украины. На данный момент лицо “минера” ​​пока не установлена. Спецслужбы проводят необходимые мероприятия по выявлению и задержанию правонарушителя.

Напомним, в Одессе проверяли информацию о минировании суда. После чего — там не нашли взрывчатки.

Украинские Национальные Новости

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